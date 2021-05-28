Екатеринбурженка и ее 4-летний внук получили травмы в троллейбусе

Водитель троллейбуса применил экстренное торможение во избежание столкновения с впереди идущим автомобилем, который внезапно включил поворотник и остановился, на улице 40-летия Октября в Екатеринбурге 27 мая.
В результате 4-летний мальчик сильно ударился о сиденье, а его 61-летняя бабушка упала и получила травму. Ее доставили в городскую больницу № 14.
Кондуктор троллейбуса пояснила сотрудникам полиции, что бабушка с ребенком зашли на остановке «Бульвар Культуры». Ребенок сел на свободное пассажирское сиденье у окна, бабушка стояла рядом. Во время торможения ребенок ударился об переднее сиденье, рассказали подробности в отделении пропаганды Екатеринбурга Е1.
Напомним, 17 мая в Екатеринбурге 2-летний мальчик упал в автобусе, выполняющем рейс по 45 маршруту, и разбил голову. Ребенок был доставлен в ДГБ № 9