Екатеринбурженка и ее 4-летний внук получили травмы в троллейбусе

Екатеринбурженка и ее 4-летний внук получили травмы в троллейбусе
Екатеринбурженка и ее 4-летний внук получили травмы в троллейбусе
Сегодня, 09:14ПроисшествияФото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
Пожилую екатеринбурженку, которая упала в троллейбусе, где находилась вместе со своим 4-летним внуком, госпитализировали в больницу.

Водитель троллейбуса применил экстренное торможение во избежание столкновения с впереди идущим автомобилем, который внезапно включил поворотник и остановился, на улице 40-летия Октября в Екатеринбурге 27 мая.

В результате 4-летний мальчик сильно ударился о сиденье, а его 61-летняя бабушка упала и получила травму. Ее доставили в городскую больницу № 14.

Кондуктор троллейбуса пояснила сотрудникам полиции, что бабушка с ребенком зашли на остановке «Бульвар Культуры». Ребенок сел на свободное пассажирское сиденье у окна, бабушка стояла рядом. Во время торможения ребенок ударился об переднее сиденье, рассказали подробности в отделении пропаганды Екатеринбурга Е1.

Напомним, 17 мая в Екатеринбурге 2-летний мальчик упал в автобусе, выполняющем рейс по 45 маршруту, и разбил голову. Ребенок был доставлен в ДГБ № 9

Сюжеты:
Екатеринбург
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