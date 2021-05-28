Екатеринбурженка и ее 4-летний внук получили травмы в троллейбусе

Кондуктор троллейбуса пояснила сотрудникам полиции, что бабушка с ребенком зашли на остановке «Бульвар Культуры». Ребенок сел на свободное пассажирское сиденье у окна, бабушка стояла рядом. Во время торможения ребенок ударился об переднее сиденье, рассказали подробности в отделении пропаганды Екатеринбурга Е1.