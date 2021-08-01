Спрятанный эмбрион, деньги политиков и автоподставы: итоги недели в Нижнем Тагиле

Еще одно обращение к правоохранителям планирует тагильский общественник Никита Чапурин. Он возмущен тем, что руководство городского «Центра гигиены и эпидемиологии» распорядилось перекрыть на выходные парковку на общественной территории. Кстати, такое происходит уже не впервые: ранее тагильчанин уже устранял незаконный трос, чтобы обеспечить доступ водителям на городскую парковку. Кстати, по данным из открытых реестров, территория, которую чиновники так ревностно огораживают от налогоплательщиков, является общественной, а не ведомственной. Что творится в головах этих чиновников - мы не знаем, но, может быть, это потому, что их здание находится в санитарно-защитной зоне ЕВРАЗ НТМК, которую предприятие никак не хочет установить?