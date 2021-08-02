Смерть депутата и опасные съемки в TikTok. Итоги дня в Свердловской области

11-летняя девочка, которая снимала видео в TikTok, скинула на троих прохожих с восьмого этажа бутылку с маслом. Очевидцы пояснили, что она чуть не попала им в голову и вызвали полицию, однако стражи порядка не приехали. Тогда они сами вычислили, откуда упала бутылка и поднялись в квартиру, где им открыла дверь мама девочки. Сама школьница отрицала свои действия, но ее мама рассказала, что дочь, скорее всего, проводит эксперимент для соцсети.