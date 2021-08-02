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Смерть депутата и опасные съемки в TikTok. Итоги дня в Свердловской области

2 августа 2021, 14:45
Фото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 2 августа.

11-летняя девочка, которая снимала видео в TikTok, скинула на троих прохожих с восьмого этажа бутылку с маслом. Очевидцы пояснили, что она чуть не попала им в голову и вызвали полицию, однако стражи порядка не приехали. Тогда они сами вычислили, откуда упала бутылка и поднялись в квартиру, где им открыла дверь мама девочки. Сама школьница отрицала свои действия, но ее мама рассказала, что дочь, скорее всего, проводит эксперимент для соцсети.

«Могла жизнь погубить»: тиктокерша из Екатеринбурга выкинула на людей бутыль с маслом
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От коронавируса на 74 году жизни умерла депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова. По словам коллег, на работе она отстаивала интересы горожан и много работала. Галина Арбузова заболела COVID-19 месяц назад и находилась в удовлетворительном состоянии, однако несколько дней назад ее состояние ухудшилось и она скончалась, несмотря на то, что была подключена к аппарату ИВЛ.

От COVID-19 скончалась депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова
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Курортные города Турции, которые окружили лесные пожары, тушит российская авиация. Отдыхающие свердловчане сообщили, что самолеты и вертолеты летают над пляжем и черпают воду для борьбы с огнем. На данный момент в Турции работает три самолета и два вертолета.

О тушении пожаров российскими самолетами в Турции рассказали свердловские туристы
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Пожилая женщина выпала из окна дома проспекте Мира, 42 в Нижнем Тагиле и разбилась насмерть. Тело лежало на тротуаре, накрытое белой простыней, на месте ЧП работали полицейские и сотрудники скорой помощи. Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.

Насмерть разбилась выпавшая из окна пожилая женщина на проспекте Мира в Нижнем Тагиле
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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