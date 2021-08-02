Смерть депутата и опасные съемки в TikTok. Итоги дня в Свердловской области

11-летняя девочка, которая снимала видео в TikTok, скинула на троих прохожих с восьмого этажа бутылку с маслом. Очевидцы пояснили, что она чуть не попала им в голову и вызвали полицию, однако стражи порядка не приехали. Тогда они сами вычислили, откуда упала бутылка и поднялись в квартиру, где им открыла дверь мама девочки. Сама школьница отрицала свои действия, но ее мама рассказала, что дочь, скорее всего, проводит эксперимент для соцсети.
От коронавируса на 74 году жизни умерла депутат гордумы Екатеринбурга Галина Арбузова. По словам коллег, на работе она отстаивала интересы горожан и много работала. Галина Арбузова заболела COVID-19 месяц назад и находилась в удовлетворительном состоянии, однако несколько дней назад ее состояние ухудшилось и она скончалась, несмотря на то, что была подключена к аппарату ИВЛ.
Курортные города Турции, которые окружили лесные пожары, тушит российская авиация. Отдыхающие свердловчане сообщили, что самолеты и вертолеты летают над пляжем и черпают воду для борьбы с огнем. На данный момент в Турции работает три самолета и два вертолета.
Пожилая женщина выпала из окна дома проспекте Мира, 42 в Нижнем Тагиле и разбилась насмерть. Тело лежало на тротуаре, накрытое белой простыней, на месте ЧП работали полицейские и сотрудники скорой помощи. Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.