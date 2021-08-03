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От уплаты 120 млн долга освобожден обанкротившийся свердловский банкир Сергей Лапшин

3 августа 2021, 14:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге завершено банкротство экс-главы «Банка24.ру» Сергея Лапшина. Он освобожден от выплаты порядка 120 миллионов рублей.

Арбитражный суд Свердловской области завершил банкротство экс-главы и совладельца «Банка24.ру» Сергея Лапшина, которое длилось почти пять лет. Требования кредиторов к банкиру составляли более 166 миллионов рублей, 46 из которых удалось погасить. От выплаты оставшейся суммы Сергей Лапшин освобожден.

Во время торгов были проданы жилой дом и земельный участок в столице Урала, Mercedes-Benz, а также двухкомнатная квартира в центре Екатеринбурга. По итогам торгов финансовый управляющий получил около 3,5 миллиона рублей.

Сергей Лапшин был признан банкротом в августе 2017 года из-за отзыва лицензии у «Банка24.ру». Процедуру банкротства Лапшина инициировал сын бывшего депутата Госдумы Валерия Язева Андрей.

Напомним, Валерия Язева также признали банкротом в августе 2020 года. Конкурсный управляющий Александр Борноволоков написал заявление в Арбитражный суд Свердловской области о привлечении Язева и экс-руководителя компании Игоря Гребенщикова к выплате в сумме 755,9 миллиона рублей.

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