Число высоких загрязнений воздуха за год в России стало рекордным за 17 лет

Под высоким загрязнением, отмечает FinExpertiza, понимается содержание в воздухе одного или сразу нескольких веществ, превышающее их предельно допустимую концентрацию в 10 или более раз. А экстремально высокое загрязнение предполагает превышение в 20-29 раз с сохранением этого уровня более двух суток, или в 30-49 раз с сохранением уровня на 8 и более часов, или в 50 и более при разовом превышении.