Долги «школьными» выплатами заплатил не проживающий с детьми уралец

Она не платила три месяца за квартиру. А зная ее, понимаю, что она не будет платить за нее и дальше. Почему я должен платить за квартиру, в которой не живу уже три месяца? Поэтому я заплатил с детского пособия 13 тысяч за просроченные три месяца по оплате за коммуналку. Остальные деньги лежат у меня и я их не трогаю,объясняет свои действия мужчина из Североуральска.