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На 58% выросло количество спам-звонков в Свердловской области

5 августа 2021, 16:35
Фото: 1МI
Согласно данным приложения Kaspersky Who Calls, которое способно определить звонящего, за первое полугодие 2021 года доля телефонных звонков с подозрением на мошенничество в Свердловской области выросла на 58%.

По данным «Лаборатории Касперского» 73,6% всех звонков с неизвестных номеров были нежелательными — спам-звонками, сообщает Znak. Чаще всего в таких звонках предлагали займы, их доля составила 48,3% от всего телефонного спама, или представлялись коллекторами, что составило 30,7% спам-звонков.

Также в «Лаборатории Касперского» отмечают, что часто стали звонить россиянам под видом представителей государственных структур, органов правопорядка и финансовых регуляторов.

Вероятно, часть мошеннических колл-центров заняла эту нишу и продолжает работать по таким скриптам. Пик активности спам-звонков пришелся на конец марта — начало апреля текущего года и по настоящее время не снижается,рассказал старший аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

Напомним, преступники, звоня выбранному человеку, рассказывают, что той или иной структурой проводится спецоперация, и в случае отказа от сотрудничества со следствием или отказа от оформления кредита на человека будет заведено уголовное дело.

Телефонные мошенники вымогают деньги от имени ФСБ, СК и МВД в Свердловской области
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#Звонок#Свердловская область#Спам#Мошенничество#Касперский#Общество
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