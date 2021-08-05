На 58% выросло количество спам-звонков в Свердловской области

По данным «Лаборатории Касперского» 73,6% всех звонков с неизвестных номеров были нежелательными — спам-звонками, сообщает Znak. Чаще всего в таких звонках предлагали займы, их доля составила 48,3% от всего телефонного спама, или представлялись коллекторами, что составило 30,7% спам-звонков.