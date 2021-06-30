«Просто подонки»: Путин ответил на вопрос о мошенничестве «банковских работников»

Это просто подонки. И, конечно, с этим нужно бороться. К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если со всеми преступлениям ситуация где-то даже улучшается, то по таким рост составляет около 25%. Первое, что создает неблагоприятный фон, это незаконный оборот личных персональных данных. В этом направлении правоохранительные органы должны хорошо поработать, отметил Путин.
Также глава государства обратил внимание на вопросы, входящие в компетенцию Центробанка. По мнению президента, в ЦБ должны активнее бороться с фишинговыми сайтами. Ведь раньше на их поиск уходила несколько недель, а теперь всего несколько дней.
Коммерческие банки должны самым внимательным образом контролировать процесс движения средств на счетах граждан. Мошенники работают и в системе социального инжиниринга. Они действуют от лица социальных служб. С одной стороны, банки и финансовые учреждения должны обеспечить сохранность тайны вкладов, а правоохранительные органы должны при таковых криминальных проявлениях вмешиваться и пресекать. Но по закону сегодня получить информацию можно только по решению суда или если возбуждено уголовное дело, рассказал президент.
Он пояснил, что банк в случае обнаружения подозрительных операций, может обратиться сам в полицию. А правоохранительные органы могут обратиться в учреждение за информацией, если операции вызывают сомнения.
Напомним, Владимир Путин заявил, что рост цен на стройматериалы в России связан с инфляцией. Она достигла 5,9%. Кроме того, на многие товары выросли в цене на мировом рынке.