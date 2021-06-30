«Просто подонки»: Путин ответил на вопрос о мошенничестве «банковских работников»

Это просто подонки. И, конечно, с этим нужно бороться. К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если со всеми преступлениям ситуация где-то даже улучшается, то по таким рост составляет около 25%. Первое, что создает неблагоприятный фон, это незаконный оборот личных персональных данных. В этом направлении правоохранительные органы должны хорошо поработать, отметил Путин.