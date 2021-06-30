«Просто подонки»: Путин ответил на вопрос о мошенничестве «банковских работников»

«Просто подонки»: Путин ответил на вопрос о мошенничестве «банковских работников»
«Просто подонки»: Путин ответил на вопрос о мошенничестве «банковских работников»
Сегодня, 15:53ОбществоФото: Скриншот онлайн-трансляции
Выманивающих деньги у россиян телефонных мошенников, которые представляются банковскими сотрудниками, назвал подонками Владимир Путин в ходе прямой линии с населением.

Это просто подонки. И, конечно, с этим нужно бороться. К сожалению, рост преступлений подобного рода значительный. Если со всеми преступлениям ситуация где-то даже улучшается, то по таким рост составляет около 25%. Первое, что создает неблагоприятный фон, это незаконный оборот личных персональных данных. В этом направлении правоохранительные органы должны хорошо поработать, отметил Путин.

Также глава государства обратил внимание на вопросы, входящие в компетенцию Центробанка. По мнению президента, в ЦБ должны активнее бороться с фишинговыми сайтами. Ведь раньше на их поиск уходила несколько недель, а теперь всего несколько дней.

Коммерческие банки должны самым внимательным образом контролировать процесс движения средств на счетах граждан. Мошенники работают и в системе социального инжиниринга. Они действуют от лица социальных служб. С одной стороны, банки и финансовые учреждения должны обеспечить сохранность тайны вкладов, а правоохранительные органы должны при таковых криминальных проявлениях вмешиваться и пресекать. Но по закону сегодня получить информацию можно только по решению суда или если возбуждено уголовное дело, рассказал президент.

Он пояснил, что банк в случае обнаружения подозрительных операций, может обратиться сам в полицию. А правоохранительные органы могут обратиться в учреждение за информацией, если операции вызывают сомнения.

Напомним, Владимир Путин заявил, что рост цен на стройматериалы в России связан с инфляцией. Она достигла 5,9%. Кроме того, на многие товары выросли в цене на мировом рынке.

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