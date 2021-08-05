Самоубийство студента и увольнения из прокуратуры. Итоги дня в Свердловской области

За смерть 35-летнего мужчины заплатит родственникам 400 тысяч рублей больница в Екатеринбурге. В 2018 году он начал быстро худеть, однако никакие боли его не мучили, а анализы не выявили серьезных нарушений. Затем свердловчанин был госпитализирован, медики провели ему лапароскопию и должны были выписать через четыре дня. После этого пациент жаловался на сильные боли и стал чувствовать себя хуже. Ему сделали новую операцию, при этом выяснилось, что внутренние швы разошлись, а еда поступала в брюшную полость. Из-за этого у погибшего начался сепсис. Родственники в суде смогли доказать вину медиков.