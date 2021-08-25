«Охота» на медиков и ОМОН с автоматами на поминках. Итоги дня в Свердловской области

Сотрудница Росгвардии из Екатеринбурга отсудила у туроператора 157 тысяч рублей за сорванный отпуск в Турции. В день вылета был введен режим ЧС, поэтому она и родственники не смогли отправиться в путешествие. Тогда же сотрудникам Росгвардии запретили выезд за границу. Когда женщина приобретала билеты, запрета еще не было. Она отказалась от тура и попросила вернуть деньги, но безрезультатно. Екатеринбурженка подала в суд, который встал на ее сторону.