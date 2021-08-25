«Охота» на медиков и ОМОН с автоматами на поминках. Итоги дня в Свердловской области

Posted 25 августа 2021, 14:21
Published 25 августа 2021, 14:21
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
Дочь главврача скорой помощи из Серова объявила в Instagram «охоту» на медиков без масок. Она просит присылать ей фото таких сотрудников и обещает вознаграждение за помощь. Врачи считают, что эта акция является местью за недавнюю прокурорскую проверку, которая выявила нарушения. После этого главврач пообещала всех «морально уничтожить».
30 человек, которые собрались на поминки, уложили лицом в землю бойцы ОМОН с автоматами в Екатеринбурге. В основном на мероприятие, которое началось рано утром, собрались азербайджанцы. Они поставили стол во дворе дома. Полиция приехала после звонков местных жителей о массовом сборе. Стражи правопорядка проверили документы и установили личности собравшихся.
3-летнюю дочку чиновницы МУГИСО, погибшую в ДТП под Саратовом, будет опекать и воспитывать сводная сестра. Девочку перевезли в Екатеринбург 25 августа, она находится в тяжелом состоянии. Пока она будет в больнице, родственники будут оформлять документы.
Сотрудница Росгвардии из Екатеринбурга отсудила у туроператора 157 тысяч рублей за сорванный отпуск в Турции. В день вылета был введен режим ЧС, поэтому она и родственники не смогли отправиться в путешествие. Тогда же сотрудникам Росгвардии запретили выезд за границу. Когда женщина приобретала билеты, запрета еще не было. Она отказалась от тура и попросила вернуть деньги, но безрезультатно. Екатеринбурженка подала в суд, который встал на ее сторону.