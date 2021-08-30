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Posted 30 августа 2021, 15:01

Published 30 августа 2021, 15:01

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Бастрыкин заинтересовался историей обвинившей экс-супруга в избиении екатеринбурженки

Бастрыкин заинтересовался историей обвинившей экс-супруга в избиении екатеринбурженки

30 августа 2021, 15:01
Фото: 1MI.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль историю жительницы Екатеринбурга Нины. По ее словам, бывший муж сначала избил, а потом выбросил ее с балкона.

Ранее Нина рассказала СМИ, что недовольно тем, как продвигается расследование. Теперь Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных следственных действиях. Он потребовал подробный доклад и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомним, мужчина избил жену перед Новым годом, спустя несколько месяцев после церемонии заключения брака. Свердловчанка рассказала, что в полиции продолжительное время не возбуждали уголовное дело, однако когда это случилось, расследование стали затягивать.

Адвокат Юрия, которого жена обвинила в избиении, опроверг ее слова и назвал их выдумкой. Алексей Зорин сослался на данные проведенных экспертиз.

Слова обвинившей экс-супруга в избиении екатеринбурженки адвокат назвал выдумкой
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#Общество#Новости УрФО#Избиение#Контроль#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
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