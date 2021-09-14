Трубы водоснабжения старше 60 лет планируется менять в Нижнем Тагиле

Posted 14 сентября 2021, 10:14
Published 14 сентября 2021, 10:14
Modified 19 июня 2022, 16:54
Updated 19 июня 2022, 16:54
Лишь небольшое количество сетей водоснабжения меняется в Нижнем Тагиле, говорят в управлении ЖКХ. Это связано с количеством денежных средств, заложенных в тариф «Водоканал-НТ». Обновление сетей согласовывается только в пределах финансирования, по словам замглавы города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.
Были разговоры о том, что появится программа 60+, которая подразумевает, что сети которые работают более 60 лет, подлежат замене, рассказал Егор Копысов.
Напомним, в начале июня 2021 года депутат гордумы Нижнего Тагила Денис Корякин обвинил ресурсоснабжающие организации в ветхости коммунальных сетей. По его данным, ветхими признаны почти 91% сетей водоотведения и 50% тепловых сетей.