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Пропавший офицер и Клава Кока в топе красавиц. Итоги дня в Свердловской области

17 сентября 2021, 15:55
Фото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 17 сентября.

45-летний офицер Александр Вяткин пропал 14 сентября в Екатеринбурге. Он возвращался домой на общественном транспорте после решения служебных дел, о чем и рассказал в телефонном разговоре с родственниками. Однако до места назначения он так и не доехал, родные подали заявление в полицию о пропаже, так как оба его телефона находятся вне зоны действия сети.

45-летний офицер Александр Вяткин пропал в Екатеринбурге
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Свердловчане, привитые от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона», смогут бесплатно пройти тест на наличие антител после прививки. Желающим нужно обратиться в поликлинику по месту жительства с 14 по 24 сентября, обследование будет проводиться ежедневно. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и документ о прохождении вакцинации. Проводить исследование рекомендуется после 42 дней после первой прививки.

Привитые от COVID-19 тагильчане смогут пройти бесплатный тест на антитела
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Певица Клава Кока вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России по версии журнала «Максим». Она находится на 81 месте в рейтинге. Девушка является звездой лейбла Black Star. Также в рейтинг попала уроженка Нижнего Тагила актриса Арина Постникова, она обошла уральскую певицу и заняла 17 строку.

Певица из Екатеринбурга Клава Кока вошла в топ-100 самых сексуальных женщин России
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На выборах депутатов в Госдуму и ЗакСо Свердловской области неизвестные предложили избирателю 500 рублей за голосование за конкретного кандидата и партию. Эксперты рассказали, что о таких случаях нужно обязательно сообщать в правоохранительные органы, так как это уголовно наказуемо. Однако случаев привлечения к уголовной ответственности еще не было.

Провокация с ложным «подкупом голосов» произошла на выборах в Свердловской области
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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