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Оторвало лапу: ветеринары спасли залезшего под капот котенка в Екатеринбурге

21 сентября 2021, 14:14
Фото: 1MI
В уральской столице котенок почти погиб под капотом автомобиля. Он забрался туда, чтобы согреться. Когда водитель поехал, он услышал крики, так как животное намотало на ремень ГРМ.

После этого он выключил зажигание и увидел котенка. По словам сотрудников приюта «Клякса», они доставили раненое животное в клинику доктора Тебенькова. Для того, что провести операцию, доктор специально приехал ночью.

Поскольку котенку раздробило лапу, ее пришлось ампутировать. Также травмировался глаз. Его зашили и смогли спасти. Теперь животному предстоит провести в клинике не меньше месяца, пишет Е1.

Напомни, жители Асбеста рассказали о мужчине, который 20 сентября нарушал общественный порядок, сообщили. По их словам, гражданин выкинул из окна свою собаку. Во время поездки в Екатеринбург питомец погиб.

Мужчина выкинул свою собаку из окна в Асбесте
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