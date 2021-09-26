Смерть привитого и усыпление спасенного котенка. Итоги дня в Свердловской области

Новые хозяева котенка, которого спасли из пожара в Невьянске и реанимировали, получили совет усыпить животное. На данный момент молодая кошка не встает на лапы и ходит в туалет под себя. Тогда волонтеры отвезли ее в другую клинику, где было проведено тщательное обследование. Теперь подозревается, что у кошки имеется травма в области шеи, на задние лапы опора лучше, на передние — плохо. Кошка заваливается, ей сложно развернуться.