В 253 раза возрос спрос на онлайн-микрозаймы на Урале

За аналогичный период в 2020 году из 165,9 тысячи займов в регионе только 97 были оформлены с использованием интернета (0,06%), гласят данные главного управление Центробанка РФ. Таким образом, за один год спрос на микрокредиты в интернет пространстве вырос в 253 раза.