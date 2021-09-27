TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В 253 раза возрос спрос на онлайн-микрозаймы на Урале

27 сентября 2021, 15:01
Фото: 1MI
Жители Урала стали чаще оформлять онлайн-микрокредиты. В общей сложности за первое полугодие текущего года уральцам выдано 156,2 тысячи микрозаймов. Из них 24,6 тысячи (15,8%) оформлены онлайн.

За аналогичный период в 2020 году из 165,9 тысячи займов в регионе только 97 были оформлены с использованием интернета (0,06%), гласят данные главного управление Центробанка РФ. Таким образом, за один год спрос на микрокредиты в интернет пространстве вырос в 253 раза.

Отмечается, что наибольший спрос на данные займы был зафиксирован в Челябинской области — 95,6% от общего числа. Далее следуют организации Тюменской области, оформившие 4,3% интернет-займов. На третьем месте оказалась Свердловская область. Здесь около 1% микрокредитов выданы через интернет.

Как правило, уральцы одалживают больше денег в офлайн-отделениях микрокредитных организаций. 10 тысяч рублей достигает средняя сумма займа. На территории Урала сумма онлайн-займа насчитывает 6,3 тысячи рублей.

Напомним, выселена из дома, пока лечилась в больнице, оказалась 65-летняя пенсионерка в Верхней Пышме Татьяна. Два года назад она оформила кредит у частного инвестора, которого ей порекомендовала подруга.

Уральская пенсионерка лежала в больнице и лишилась дома из-за кредита
Узнать подробнее

Материалы по теме
Пенсионер взял кредит и отдал мошенникам около 1 млн рублей в ЕкатеринбургеИнфраструктурный кредит на 11,92 млрд рублей получит Свердловская область от Минфина Сбербанк заблокировал карты тагильчанки после попытки взять кредит
#Урал#Статистика#Спрос#Свердловская область#Банк#Экономика
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25