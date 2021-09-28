Слухи об уничтожении на Урале полумиллиона доз вакцины опроверг Павел Креков

Об этом на брифинге заявил заместитель губернатора Павел Креков. По его сказать, происходящее — «очень большое преувеличение». Креков отметил, что действительно имеет место быть один случай, когда несколько десятков вакцин из-за отключения электричества были утилизированы. С тех пор схема хранения лекарства подверглась изменениям.