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Слухи об уничтожении на Урале полумиллиона доз вакцины опроверг Павел Креков

28 сентября 2021, 17:13
Фото: 1MI
Информацию о том, что из-за истечения сроков годности на Среднем Урале списывают 500 тысяч доз вакцин от COVID-19, появилась в Telegram-каналах. Однако власти опровергли данные слухи.

Об этом на брифинге заявил заместитель губернатора Павел Креков. По его сказать, происходящее — «очень большое преувеличение». Креков отметил, что действительно имеет место быть один случай, когда несколько десятков вакцин из-за отключения электричества были утилизированы. С тех пор схема хранения лекарства подверглась изменениям.

Замгубернатора подчеркнул, что на данный момент вакцин с ограниченным сроком годности меньшинство.

Напомним, замгубернатора Павел Креков прокомментировал смерть привитого от коронавируса пациентов ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге. Он заявил, что к смерти вакцина не имеет никакого отношения.

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#Свердловская область#Павел Креков#Вакцинация#Вакцина#Коронавирус#Здоровье
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