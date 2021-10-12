Занос COVID-19 зафиксирован в ЦГБ № 7 в Екатеринбурге

В последние несколько дней до закрытия терапии, в отделении находились пациенты с циррозами, анемиями, онкобольные, больные с плевритами, различными отравлениями, сообщил изданию источник. В общей сложности число больных из группы риска составило около 40 человек. Тех, у кого коронавирусная инфекция подтвердилась, перевели в госпитали.