Занос COVID-19 зафиксирован в ЦГБ № 7 в Екатеринбурге

Posted 12 октября 2021, 07:33
Published 12 октября 2021, 07:33
Modified 18 сентября 2022, 14:16
Updated 18 сентября 2022, 14:16
Информации о массовой вспышке нет. На данный момент проводятся дополнительные санитарно-профилактические мероприятия. Прием новых пациентов временно приостановлен, пишет ЕАН со ссылкой на оперативный штаб.
В последние несколько дней до закрытия терапии, в отделении находились пациенты с циррозами, анемиями, онкобольные, больные с плевритами, различными отравлениями, сообщил изданию источник. В общей сложности число больных из группы риска составило около 40 человек. Тех, у кого коронавирусная инфекция подтвердилась, перевели в госпитали.
Сами врачи утверждают, что причиной вспышек является дефицит тестов. Они говорят, что на неделю предоставляется всего 100 штук, чего хватает на сутки.
Напомним, накануне 11 октября стало известно, что реабилитационное медучреждение в Екатеринбурге перепрофилируется под лечение коронавирусных больных. В общей сложности в Свердловской области развернуто почти 10 тысяч коек.