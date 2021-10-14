Суд из-за загрязнения воды и иск матери хоккеиста. Итоги дня в Свердловской области

В 2019 году мать умершего спортсмена Любовь Симонова обратилась в суд и потребовала взыскать с больницы 5 миллионов морального ущерба, так как до смерти сына находилась на его иждивении. Суд удовлетворил иск частично, 3 миллиона были полностью ей выплачены. Женщина обжаловала решение в различных инстанциях суда, в результате чего дело было возвращено в суд первой инстанции. В итоге в 2021 году Ленинский суд Екатеринбурга обязал ЦГБ № 1 выплатить матери 1,8 миллиона рублей за потерю кормильца и по 48 тысяч рублей в месяц с индексацией.