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Девушка врезалась в опору моста в Евстюнихе под Нижним Тагилом

6 ноября 2021, 11:06
Фото: mchs.tagil в Instagram
ДТП произошло в поселке Евстюниха под Нижним Тагилом. Там девушка, находясь за рулем красной иномарки, не справилась с управлением.

В результате машину отбросила в опору моста. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал сотрудник МЧС Дмитрий Павлов. По его словам, в происшествии пострадал пассажир — сломана левая рука. Его госпитализировали в городскую больницу № 4 в Нижнем Тагиле.

На фотографиях с места событий можно увидеть, что машина получила существенные механические повреждения. От удара в опору моста у нее помялся капот, разбилось лобовое стекло и отлетел номер.

Фото: mchs.tagil в Instagram

Напомним, 4 ноября два пассажира погибли в ДТП на Гальянке в Нижнем Тагиле. Там машину буквально намотало на столб. Водитель также госпитализирован в больницу.

Иномарку «намотало» на столб в смертельном ДТП на Черноисточинском шоссе в Тагиле
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#Евстюниха#ДТП#Мост#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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