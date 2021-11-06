Девушка врезалась в опору моста в Евстюнихе под Нижним Тагилом

В результате машину отбросила в опору моста. Об этом редакции TagilCity.ru рассказал сотрудник МЧС Дмитрий Павлов. По его словам, в происшествии пострадал пассажир — сломана левая рука. Его госпитализировали в городскую больницу № 4 в Нижнем Тагиле.