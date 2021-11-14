Множество ДТП, пропавшие дети и сгоревшие иномарки. Что за сутки произошло на Урале

Житель Екатеринбурга получил 13 лет колонии за развратные действия в отношении 13-летней девочки-подростка. Однако, в этой истории есть одно «но» — обвинительный приговор строится только на словах потерпевшей. Других доказательств у следствия нет. К слову, мать школьницы задолжала мужчине 50 тысяч и не планировала их отдавать. По словам адвоката свердловчанина, обвинив мужчину в домогательстве, женщина одним заявлением решила сразу несколько проблем.