Множество ДТП, пропавшие дети и сгоревшие иномарки. Что за сутки произошло на Урале

Автобус протаранил ограждение, а фуры и микроавтомобили не могут затормозить
Сильный снегопад и похолодание, пришедшие на Урал с циклоном, осложнили и без того драматичную ситуацию на дорогах в регионе. Больше сотни мелких ДТП и ряд действительно крупных — таков итог этих суток. Никогда такого не было, и вдруг выпал снег…
Под Нижним Тагилом, едва рассвело, груженая фура «Магнит» с прицепом вылетела на «встречку» на повороте и врезалась в иномарку. В аварии чудом никто не получил травмы. Тот случай, когда пускать машину в неуправляемый занос опасно — дрифт не получился. Еще два гонщика встретились на Лебяжке уже днем — водители MAN и мусоровоза решили проверить, кто круче. Выиграл в споре гололед.
А вот в Екатеринбурге одному из участников ДТП повезло меньше — Ford Focus и Scania встретились и не смогли расстаться без горячих объятий на улице Огарева. Для того, чтобы достать из легковушки пострадавшего, очевидцам пришлось вызывать спасателей.
Еще один «шумахер» не вывернул вовремя руль и протаранил ограждение — водитель автобуса № 047 в Екатеринбурге на перекрестке улиц Щорса — 8 Марта не справился с управлением транспортного средства. Два пассажира не пострадали, однако продолжить поездку им пришлось уже на другом маршрутном такси или пешком. Благо до конечной станции — Южного автовокзала — было рукой подать.
Деревенские страсти или пусть сгорит «та самая тетрадка»
В поселке Зайково под Ирбитом водитель Nissan Micra не справился с управлением и вылетел на обочину. Машина врезалась в препятствие, водителя пришлось доставать спасателям МЧС.
А вот некоторые местные жители деревни Речелга Пышминского городского округа помнили про ту самую тетрадку — в полшестого утра там загорелся магазин. Ближе к половине седьмого пожарные закончили проливать сгоревшие конструкции. Торговая точка площадью 64 квадратных метра сгорела дотла.
Иномарки горят как бенгальские огни — красиво и быстро
В Екатеринбурге сразу два автомобиля стали жертвами недоброжелателей. Renault Logan вспыхнул на улице Краснокамская в 7.40 утра. За четыре минуты пожарные потушили иномарку, однако огонь почти полностью повредил салон машины. От Renault Logan остались только металлический корпус и воспоминания.
А вот Mazda многодетной вдовы летчика-испытателя из Екатеринбурга пострадала от рук недоброжелателей. Поджигателей иномарки засняла камера ресторана, на парковке у которого произошло несчастье. Кстати, японская легковушка вспыхнула возле заведения, кухня которого также относится к стране восходящего солнца.
В Богдановиче из-за неисправной проводки сгорела крыша у котельной в частном доме. Спасатели напоминают, что из-за наступления холодов нагрузка на электросети возрастает в разы, поэтому следует быть внимательнее при использовании электричества.
Один пропал, другая нашлась
17-летний подросток пропал в Красноуфимске. Накануне утром парень ушел гулять и до сих пор не вернулся домой. Телефон молодого человека недоступен.
Пропавшая 9-летняя екатеринбурженка найдена спасателями живой и невредимой. Девочку удалось отыскать на Химмаше. По предварительной информации, школьница ушла в гости к подружке, забыв предупредить об этом свою маму.
Чертова дюжина стоила уральцу судьбы и карьеры
Житель Екатеринбурга получил 13 лет колонии за развратные действия в отношении 13-летней девочки-подростка. Однако, в этой истории есть одно «но» — обвинительный приговор строится только на словах потерпевшей. Других доказательств у следствия нет. К слову, мать школьницы задолжала мужчине 50 тысяч и не планировала их отдавать. По словам адвоката свердловчанина, обвинив мужчину в домогательстве, женщина одним заявлением решила сразу несколько проблем.
А вот в Перми 43-летний рецидивист подозревается в убийстве собственной матери — тело женщины было найдено со следами насильственной смерти 16 октября в Индустриальном районе. По версии СК, уралец нанес травмы женщине из личной неприязни. Мужчине уже предъявлено обвинение.