Новый формат учебы из-за COVID-19 ждет школьников Свердловской области

Posted 27 января 2022, 14:30
Published 27 января 2022, 14:30
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
По словам министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова, ступенчатый режим будет определяться в зависимости от числа учеников. По большей части, в школах будет сформировано расписание, когда классы в разное время приходят на уроки, цитирует Биктуганова «Ъ-Урал».
Министр подчеркнул, что общие перемены также исчезнут, а столовую учащиеся будут посещать по очереди.
Напомним, по данным на 26 января в Екатеринбурге 407 классов отправлены на дистанционное обучение. По словам губернатора Павла Крекова, вопрос о переводе на дистант всех школ на данный момент не рассматривается.