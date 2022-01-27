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Posted 27 января 2022, 14:30

Published 27 января 2022, 14:30

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

Новый формат учебы из-за COVID-19 ждет школьников Свердловской области

Новый формат учебы из-за COVID-19 ждет школьников Свердловской области

27 января 2022, 14:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Планируется, что ступенчатое расписание уроков в скором времени появится в школах на Среднем Урале. Данное решение принято из-за возросшей заболеваемости коронавирусом.

По словам министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова, ступенчатый режим будет определяться в зависимости от числа учеников. По большей части, в школах будет сформировано расписание, когда классы в разное время приходят на уроки, цитирует Биктуганова «Ъ-Урал».

Министр подчеркнул, что общие перемены также исчезнут, а столовую учащиеся будут посещать по очереди.

Напомним, по данным на 26 января в Екатеринбурге 407 классов отправлены на дистанционное обучение. По словам губернатора Павла Крекова, вопрос о переводе на дистант всех школ на данный момент не рассматривается.

407 классов переведены на дистант в Екатеринбурге
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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Школы#Пандемия
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