Новый формат учебы из-за COVID-19 ждет школьников Свердловской области

По словам министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова, ступенчатый режим будет определяться в зависимости от числа учеников. По большей части, в школах будет сформировано расписание, когда классы в разное время приходят на уроки, цитирует Биктуганова «Ъ-Урал».