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Свой голос отдал депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров

Сегодня, 15:02
Фото: TagilCity.ru
Депутат Государственной Думы от Нижнего Тагила Константин Захаров проголосовал на избирательном участке, расположенном в здании школы № 95. После прохождения процедуры он высказался о будущем составе городской думы.
Я думаю, что новый состав будет также продуктивно и конструктивно работать, как и все предыдущие. Очень важно, чтобы представительный орган вовремя реагировал на определенные вызовы, помогал администрации города, в том числе в маневрах финансовых, потому что сегодня история очень динамичная по вхождению в различные федеральные и областные программы, — рассказал TagilCity.ru Константин Захаров.

Он отметил, что выигрывают те муниципалитеты, которые своевременно и грамотно реагируют на все вызовы. Он пожелал новому составу думы «вдумчивой, продуктивной и конструктивной» работы.

Напомним, что в Нижнем Тагиле продолжаются выборы депутатов городской думы, а также губернатора Свердловской области. Избирательные участки работают во всех районах города до 20:00. Свои голоса также отдали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Общая явка на 12:00 по городу составила более 10% граждан.

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