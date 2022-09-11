Свой голос отдал депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров

Напомним, что в Нижнем Тагиле продолжаются выборы депутатов городской думы, а также губернатора Свердловской области. Избирательные участки работают во всех районах города до 20:00. Свои голоса также отдали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Общая явка на 12:00 по городу составила более 10% граждан.