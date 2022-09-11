Свой голос отдал депутат Госдумы от Нижнего Тагила Константин Захаров

Я думаю, что новый состав будет также продуктивно и конструктивно работать, как и все предыдущие. Очень важно, чтобы представительный орган вовремя реагировал на определенные вызовы, помогал администрации города, в том числе в маневрах финансовых, потому что сегодня история очень динамичная по вхождению в различные федеральные и областные программы, — рассказал TagilCity.ru Константин Захаров.
Он отметил, что выигрывают те муниципалитеты, которые своевременно и грамотно реагируют на все вызовы. Он пожелал новому составу думы «вдумчивой, продуктивной и конструктивной» работы.
Напомним, что в Нижнем Тагиле продолжаются выборы депутатов городской думы, а также губернатора Свердловской области. Избирательные участки работают во всех районах города до 20:00. Свои голоса также отдали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Общая явка на 12:00 по городу составила более 10% граждан.