Бабушка и внучка задохнулись при пожаре в Верхней Пышме

Известно, что в квартире жили родители с тремя детьми и бабушка. Ранее семья не состояла на учете в ПДН. Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить, насколько соблюдались условия для охраны здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты решения, сообщает пресс-служба регионального ведомства.