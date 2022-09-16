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Бабушка и внучка задохнулись при пожаре в Верхней Пышме

Сегодня, 13:27
Фото: 1MI
Бабушка и ее внучка, рожденная в 2022 году, отравились угарным газом при пожаре в квартире Верхней Пышмы. По факту трагедии прокуратура начала проверку.

Тела погибших были обнаружены 15 сентября после тушения пожара в квартире на улице Петрова. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало замыкание электропроводки, дознаватели проводят экспертизу.

Известно, что в квартире жили родители с тремя детьми и бабушка. Ранее семья не состояла на учете в ПДН. Сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить, насколько соблюдались условия для охраны здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки будут приняты решения, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Новости УрФО#Свердловская область#Пожар#Ребенок#Гибель#Прокуратура#Бабушка#Верхняя Пышма
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