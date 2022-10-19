В учебном центре Елань разобрались с пьянством мобилизованных

В учебном центре минобороны в Елани (Свердловская область) стало меньше выпивающих. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Парламентарий отметил, что сетевые магазины пошли навстречу и ввели запрет на продажу крепких напитков, сообщает Е1.
Я всё понимаю, если в палатке на 50 человек по 50 граммов для согрева выпьют, это не скажется на боевой подготовке. Но если, как мы видели, с утра уже ведут мобилизованного, а он никакой, такого не должно быть, - говорит Максим Иванов.
Алкоголь на территорию учебного центра привозят родственники. Спиртное также продают в небольших торговых точках. Полиция проверяет эту информацию.
Ранее сообщалось. что в Елани разрешили торговлю алкоголем на два часа в сутки.