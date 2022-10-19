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В учебном центре Елань разобрались с пьянством мобилизованных

Сегодня, 11:32
Фото: 1MI
В учебном центре министерства обороны в Елани выпивающих стало меньше. В алкомаркетах запретили продажу алкоголя. Крепкие напитки мобилизованным привозят родственники.

В учебном центре минобороны в Елани (Свердловская область) стало меньше выпивающих. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Парламентарий отметил, что сетевые магазины пошли навстречу и ввели запрет на продажу крепких напитков, сообщает Е1.

Я всё понимаю, если в палатке на 50 человек по 50 граммов для согрева выпьют, это не скажется на боевой подготовке. Но если, как мы видели, с утра уже ведут мобилизованного, а он никакой, такого не должно быть, - говорит Максим Иванов.

Алкоголь на территорию учебного центра привозят родственники. Спиртное также продают в небольших торговых точках. Полиция проверяет эту информацию.

Ранее сообщалось. что в Елани разрешили торговлю алкоголем на два часа в сутки.

Продажу алкоголя из-за мобилизованных запретили в Елани
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