В учебном центре Елань разобрались с пьянством мобилизованных

В учебном центре минобороны в Елани (Свердловская область) стало меньше выпивающих. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Парламентарий отметил, что сетевые магазины пошли навстречу и ввели запрет на продажу крепких напитков, сообщает Е1.