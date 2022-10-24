Воздух без выбросов в Нижнем Тагиле и утилизация покрышек. Главные экособытия недели

За прошедшую неделю в воздухе Нижнего Тагила не было зафиксировано превышения вредных веществ. Па данным ФГБУ УГМС с 17 по 20 октября превышений ПДК загрязняющих веществ ни на одном из четырех постах не отмечено. Такие же данные показал и газоанализатор редакции TagilCity.ru. Замеры проводились у железнодорожного вокзала и на Северном поселке.