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Воздух без выбросов в Нижнем Тагиле и утилизация покрышек. Главные экособытия недели

Сегодня, 09:07
Фото: 1MI
Превышений вредных веществ не было зафиксировано в Нижнем Тагиле, а жители Верхней Салды обсуждали строительство завода в «Титановой долине». Главные экологические события за неделю в Нижнем Тагиле и регионе.

За прошедшую неделю в воздухе Нижнего Тагила не было зафиксировано превышения вредных веществ. Па данным ФГБУ УГМС с 17 по 20 октября превышений ПДК загрязняющих веществ ни на одном из четырех постах не отмечено. Такие же данные показал и газоанализатор редакции TagilCity.ru. Замеры проводились у железнодорожного вокзала и на Северном поселке.

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Общественное слушание по проекту строительства кремниевого завода в «Титановой долине» прошло в Верхней Салде 19 октября. Предприятие планирует построить ООО «Силариус». Представители организации, администрации города и местные жители встретились, чтобы обсудить воздействие завода на окружающую среду. Салдинцы выступают против строительства и собирают подписи под петицией.

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Наступает зимнее время, и автомобилисты Нижнего Тагила меняют покрышки на машинах. По законодательству, их нельзя выбрасывать на контейнерные площадки для сбора ТКО. Покрышки можно либо оставить в шиномонтажной мастерской, либо отвезти их в специальные пункты для сбора, которые действуют в нескольких городах Свердловской области. Подробнее — в материале TagilCity.ru.

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Ужесточить наказание за недостоверные сведения о качестве воздуха предложили в Госдуме. Речь идет о проекте «Чистый воздух», который реализуется в том числе и в Нижнем Тагиле. Заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Владимир Бурматов назвал существующие на сегодняшний день штрафы «смешными».

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#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Евгения Сафина#Выбросы#Замеры#Покрышки#Воздух#Завод#Строительство
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