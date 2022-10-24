Воздух без выбросов в Нижнем Тагиле и утилизация покрышек. Главные экособытия недели

За прошедшую неделю в воздухе Нижнего Тагила не было зафиксировано превышения вредных веществ. Па данным ФГБУ УГМС с 17 по 20 октября превышений ПДК загрязняющих веществ ни на одном из четырех постах не отмечено. Такие же данные показал и газоанализатор редакции TagilCity.ru. Замеры проводились у железнодорожного вокзала и на Северном поселке.
Общественное слушание по проекту строительства кремниевого завода в «Титановой долине» прошло в Верхней Салде 19 октября. Предприятие планирует построить ООО «Силариус». Представители организации, администрации города и местные жители встретились, чтобы обсудить воздействие завода на окружающую среду. Салдинцы выступают против строительства и собирают подписи под петицией.
Наступает зимнее время, и автомобилисты Нижнего Тагила меняют покрышки на машинах. По законодательству, их нельзя выбрасывать на контейнерные площадки для сбора ТКО. Покрышки можно либо оставить в шиномонтажной мастерской, либо отвезти их в специальные пункты для сбора, которые действуют в нескольких городах Свердловской области. Подробнее — в материале TagilCity.ru.
Ужесточить наказание за недостоверные сведения о качестве воздуха предложили в Госдуме. Речь идет о проекте «Чистый воздух», который реализуется в том числе и в Нижнем Тагиле. Заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Владимир Бурматов назвал существующие на сегодняшний день штрафы «смешными».