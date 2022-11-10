В поселке под Екатеринбургом мать последней узнала о смерти погибшего на СВО сына

О том, что ее сын скончался Надежда узнала не от военкомата или администрации, а от соседей. Примерно 2 ноября, по словам женщины, ей стали звонить и спрашивать, когда сын последний раз выходил на связь. Уже к вечеру люди стали звонить с соболезнованиями.