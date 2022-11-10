TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В поселке под Екатеринбургом мать последней узнала о смерти погибшего на СВО сына

Сегодня, 05:25
Фото: 1MI
Надежда Горбушина из поселка Совхозный под Екатеринбургом похоронила сына Шамиля 8 ноября. Он погиб в зоде спецоперации на Украине. Женщине до сих пор неизвестно, при каких обстоятельствах это случилось.

О том, что ее сын скончался Надежда узнала не от военкомата или администрации, а от соседей. Примерно 2 ноября, по словам женщины, ей стали звонить и спрашивать, когда сын последний раз выходил на связь. Уже к вечеру люди стали звонить с соболезнованиями.

В неравном бою с 15 украинцами погиб житель Свердловской области
Узнать подробнее
Я говорю: «Нет, вы что?». Два дня мне звонили люди из поселка Совхозного. Мне все соболезновали, а военкомат молчал. Я ничего не знала. Я не знаю, откуда люди всё знали, - рассказывает Надежда.
Повар из Новоуральского ГО погиб во время боевого задания на СВО
Узнать подробнее

У мамы Шамиля сохранились последние его сообщения. Он писал, что у него все хорошо и рассказывал об обучении в части. Кадры с интервью молодого человека разлетелись в начале октября по федеральным каналам. 

Повар из Новоуральского ГО погиб во время боевого задания на СВО
Узнать подробнее

По словам матери, сын был во всех новостях. Родителям он первым прислал видео. Шамиль радовался, что стал оператором дрона. Он очень любил технику. Молодой человек мечтал после возвращения со СВО получить права и жениться на своей девушке. С родителями он ее познакомить не успел.

Начальник из Екатеринбурга погиб под обстрелом на СВО
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Происшествия#Общество#Частичная мобилизация в России#Операция на Украине#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Военные#Погибшие
Подпишитесь
Помощь бизнесу — не трогать владельцев: предприниматели Нижнего Тагила о мобилизации
8 ноября, 11:43
Скользкий путь. УК в Нижнем Тагиле не чистят ото льда тротуары возле домов
Вчера, 13:41
Кто делит аптечный рынок Нижнего Тагила и какие нововведения их ждут
Вчера, 09:37
Схватил за волосы и обещал искалечить: таксист напал на пассажирку в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:14
Высокое загрязнение воздуха фиксировали в 3 городах Свердловской области в 2022 году
8 ноября, 21:16
Добро пожаловать в будущее: как спутниковое ТВ становилось доступнее и разнообразнее
Вчера, 11:22