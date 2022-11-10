В поселке под Екатеринбургом мать последней узнала о смерти погибшего на СВО сына

О том, что ее сын скончался Надежда узнала не от военкомата или администрации, а от соседей. Примерно 2 ноября, по словам женщины, ей стали звонить и спрашивать, когда сын последний раз выходил на связь. Уже к вечеру люди стали звонить с соболезнованиями.
Я говорю: «Нет, вы что?». Два дня мне звонили люди из поселка Совхозного. Мне все соболезновали, а военкомат молчал. Я ничего не знала. Я не знаю, откуда люди всё знали, - рассказывает Надежда.
У мамы Шамиля сохранились последние его сообщения. Он писал, что у него все хорошо и рассказывал об обучении в части. Кадры с интервью молодого человека разлетелись в начале октября по федеральным каналам.
По словам матери, сын был во всех новостях. Родителям он первым прислал видео. Шамиль радовался, что стал оператором дрона. Он очень любил технику. Молодой человек мечтал после возвращения со СВО получить права и жениться на своей девушке. С родителями он ее познакомить не успел.