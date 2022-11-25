TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Первое общежитие для осужденных с детьми откроется при колонии в Нижнем Тагиле

Сегодня, 04:12
Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области
Открытие общежития при исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле запланировано на весну 2023 года. В здании осужденные женщины смогут постоянно жить вместе с детьми. Подобные проекты уже реализуются на территории страны, однако для Свердловской области общежитие подобного плана станет первым.
ФСИН предлагает заменять товары IKEA мебелью свердловских колоний
Узнать подробнее

Фундамент будущего места жительства мамы и малыша заложен еще весной 2021 года. Строительство субсидируется из федерального бюджета: на него выделили примерно 197 миллионов рублей. Здание рассчитано на единовременное содержание 70-и семей.

К текущей минуте готовность проекта составляет 77%: уже возведены КПП и основное строение, проложены коммуникации. На данный момент строители работают над переходом, который объединит место временного проживания мам и малышей с Домом ребенка, где воспитываются рожденные в колонии Нижнего Тагила дети в возрасте до 3-х лет.

Фото: пресс-служба ГУФСИН Свердловской области
Читайте также:
Полмиллиона рублей перечислил телефонным мошенникам сотрудник тагильской колонииРодные заключенных рассказали о наборе в ЧВК в колониях УралаВнезапно скончался бывший замначальника колонии для экс-полицейских Нижнего Тагила

Общежитие рассчитано на единовременное проживание двух мам с детьми, достигшими трехлетнего возраста, в одной комнате. Там они будут находиться вне рабочего времени. Тогда же, когда осужденная пойдет трудиться, она будет оставлять малыша в Доме ребенка, сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Общество#ИК №6#Дети#Общежитие
Подпишитесь
Число вакансий на предприятиях в Нижнем Тагиле выросло после мобилизации
Вчера, 08:45
Экс-директор школы №70 в Тагиле избежала уголовной ответственности за мошенничество
23 ноября 11:57
На 20% подорожали за неделю огурцы в Свердловской области
Вчера, 09:49
Новая установка охлаждения газа на ЕВРАЗ НТМК снизит выбросы в Тагиле только на 0,27%
Вчера, 08:00
Депутаты Нижнего Тагила пошли в баню и отменили компенсацию льгот предпринимателям
Вчера, 14:38
Отсутствующий в списках военных житель Тагила получил часть выплат за участие в СВО
Вчера, 10:39