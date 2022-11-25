Первое общежитие для осужденных с детьми откроется при колонии в Нижнем Тагиле

Общежитие рассчитано на единовременное проживание двух мам с детьми, достигшими трехлетнего возраста, в одной комнате. Там они будут находиться вне рабочего времени. Тогда же, когда осужденная пойдет трудиться, она будет оставлять малыша в Доме ребенка, сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.