Первое общежитие для осужденных с детьми откроется при колонии в Нижнем Тагиле

Фундамент будущего места жительства мамы и малыша заложен еще весной 2021 года. Строительство субсидируется из федерального бюджета: на него выделили примерно 197 миллионов рублей. Здание рассчитано на единовременное содержание 70-и семей.
К текущей минуте готовность проекта составляет 77%: уже возведены КПП и основное строение, проложены коммуникации. На данный момент строители работают над переходом, который объединит место временного проживания мам и малышей с Домом ребенка, где воспитываются рожденные в колонии Нижнего Тагила дети в возрасте до 3-х лет.
Общежитие рассчитано на единовременное проживание двух мам с детьми, достигшими трехлетнего возраста, в одной комнате. Там они будут находиться вне рабочего времени. Тогда же, когда осужденная пойдет трудиться, она будет оставлять малыша в Доме ребенка, сообщает пресс-служба ГУФСИН Свердловской области.