Больше трех килограмм героина изъяли у пассажирки поезда в Нижнем Тагиле

Кроме обмотанных изолентой пакетов у жительницы Свердловской области изъяли металлическую лопатку, электронные весы и полимерный пакет с остатками наркотиков. Со слов женщины, она вместо с бывшим супругом приобрела вещества для совместного употребления.
Полицейские Нижнего Тагила решили провести обыск квартиры и обнаружили еще 6 свертков с героином. Общий вес запрещенных веществ составил более 3,1 килограмма. Эти наркотики свердловчане собирались продать.
Подозреваемым вменяют незаконное хранение и сбыт наркотических веществ, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.