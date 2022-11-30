TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Больше трех килограмм героина изъяли у пассажирки поезда в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:19
Фото: 1MI
Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила во время осмотра нашли в кармане пуховика у пассажирки поезда 4 свертка с метадоном (1,11 килограмма) и 7 — с героином. Масса последнего составила 2,85 килограмма. Правоохранители задержали экс-супругов 16 ноября.

Кроме обмотанных изолентой пакетов у жительницы Свердловской области изъяли металлическую лопатку, электронные весы и полимерный пакет с остатками наркотиков. Со слов женщины, она вместо с бывшим супругом приобрела вещества для совместного употребления.

Фото: УТ МВД России по УрФО

Полицейские Нижнего Тагила решили провести обыск квартиры и обнаружили еще 6 свертков с героином. Общий вес запрещенных веществ составил более 3,1 килограмма. Эти наркотики свердловчане собирались продать.

Супруги решили подзаработать на продаже наркотиков и были пойманы в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
В лесу на Вые в Нижнем Тагиле задержан закладчик героинаУзбека будут судить за 137 «закладок» героина в Нижнем Тагиле9 лет тюрьмы получил мигрант за 137 «закладок» героина в Нижнем Тагиле

Подозреваемым вменяют незаконное хранение и сбыт наркотических веществ, сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Криминал#Наркотики#Полиция#Поезд
Подпишитесь
Экс-сотрудник полиции Нижнего Тагила погиб в массовом ДТП с автобусом
Сегодня, 06:16
Убивать или защищать. Чему научит начальная военная подготовка школьников Тагила?
Сегодня, 06:31
«Главная зарплата — эмоции»: сколько зарабатывает Дед Мороз в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:27
47-летний инвалид с ДЦП из Первоуральска «выздоровел» из-за врачебной ошибки
Сегодня, 10:20
С 3 декабря перекроют центр Нижнего Тагила для строительства ледового городка
Сегодня, 10:18
Новая плотина появилась на Иван-озере под Нижним Тагилом
Сегодня, 10:14