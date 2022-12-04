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Блогера с Урала контузило в зоне проведения СВО

Сегодня, 09:44
Фото: Блог Ивана Птицына в ВК
Мобилизованный Иван Птицын из Каменска-Уральского сообщил, что в данный момент проходит лечение после контузии, полученной на передовой в зоне проведения специальной военной операции.

На своей странице в социальной сети ВК Иван Птицын подробно рассказывал о жизни военнослужащих в зоне проведения СВО. Недавно он сообщил в своем блоге, что был контужен во время обстрела со стороны ВСУ и находится в одном из госпиталей. Блогер из Каменска-Уральского обнародовал свой диагноз — акубаротравма — и выразил благодарность врачам, которые заботятся о его выздоровлении, а также всем, кто его поддерживает:

Благодарю вас, милые друзья, за то, что не остались в стороне… Читаю ваши сообщения.
Вмиг стало на душе светло на Миг!

Во время подготовки на полигоне Иван Птицын стал героем сюжета федерального ТВ-канала, а позже делился своими впечатлениями в блоге уже с передовой.

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#Андрей Труфанов#Свердловская область#Военные#Мобилизованные#Спецоперация#Операция на Украине#Частичная мобилизация в России#Общество
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