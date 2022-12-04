Блогера с Урала контузило в зоне проведения СВО

На своей странице в социальной сети ВК Иван Птицын подробно рассказывал о жизни военнослужащих в зоне проведения СВО. Недавно он сообщил в своем блоге, что был контужен во время обстрела со стороны ВСУ и находится в одном из госпиталей. Блогер из Каменска-Уральского обнародовал свой диагноз — акубаротравма — и выразил благодарность врачам, которые заботятся о его выздоровлении, а также всем, кто его поддерживает: