Блогера с Урала контузило в зоне проведения СВО

На своей странице в социальной сети ВК Иван Птицын подробно рассказывал о жизни военнослужащих в зоне проведения СВО. Недавно он сообщил в своем блоге, что был контужен во время обстрела со стороны ВСУ и находится в одном из госпиталей. Блогер из Каменска-Уральского обнародовал свой диагноз — акубаротравма — и выразил благодарность врачам, которые заботятся о его выздоровлении, а также всем, кто его поддерживает:
Благодарю вас, милые друзья, за то, что не остались в стороне… Читаю ваши сообщения.
Вмиг стало на душе светло на Миг!
Во время подготовки на полигоне Иван Птицын стал героем сюжета федерального ТВ-канала, а позже делился своими впечатлениями в блоге уже с передовой.