Погибшего на спецоперации свердловчанина провожают в последний путь в Нижнем Тагиле

Известно, что у мужчины остались мать, племянница и другие родственники.
В понедельник, 5.12, в «Реквием» состоится прощание с погибшим на Украине 36-летним Михаилом Артюгиным, — сообщила редакции TagilCity.ru Светлана М.
Траурная церемония пройдет в 10:30 по уральскому времени в большом зале похоронного дома «Реквием» по улице Челюскинцев, 47 в Нижнем Тагиле.
Пусть земля тебе будет пухом, наш друг-герой. Помним, любим, скорбим, — пишет Елизавета Л.
Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим на Украине ветераном Чеченской войны Дмитрием Отливаном.