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Погибшего на спецоперации свердловчанина провожают в последний путь в Нижнем Тагиле

Сегодня, 03:52
Фото: 1MI
36-летний Михаил Артюгин погиб при выполнении боевых задач на специальной военной операции вооруженных сил РФ на Украине. В последний путь свердловчанина провожают 5 декабря в Нижнем Тагиле.
Михаил Артюгин
Фото: Daria Daria

Известно, что у мужчины остались мать, племянница и другие родственники.

В понедельник, 5.12, в «Реквием» состоится прощание с погибшим на Украине 36-летним Михаилом Артюгиным, — сообщила редакции TagilCity.ru Светлана М.
Михаил Артюгин
Фото: Daria Daria

Траурная церемония пройдет в 10:30 по уральскому времени в большом зале похоронного дома «Реквием» по улице Челюскинцев, 47 в Нижнем Тагиле.

Пусть земля тебе будет пухом, наш друг-герой. Помним, любим, скорбим, — пишет Елизавета Л.
Орден, залпы и гимн. В Нижнем Тагиле простились с погибшим в СВО Дмитрием Отливаном
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Ранее в Нижнем Тагиле простились с погибшим на Украине ветераном Чеченской войны Дмитрием Отливаном.

#Анна Варнакина#Нижний Тагил#Операция на Украине#Происшествия#Эксклюзив#Военные#Похороны#Смерть
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