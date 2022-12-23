Мэр Каменска-Уральского признал транспортные проблемы города

Градоначальник заявил, что жители испытывают неудобства из-за качества работы транспортной сети города на протяжении многих лет. Глава местной администрации видит проблему не в том, что с маршрутов в Каменске-Уральском в 2015 году исчезли троллейбусы. Пропажу электротранспорта Алексей Герасимов называет лишь следствием нерешенной задачи.