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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

В Сухом Логе простились сразу с двумя погибшими на СВО

Сегодня, 04:13
Фото: Е1
Похороны сразу двоих погибших мужчин на спецоперации состоялись в Сухом Логе. 32-летний Сергей Гавлик и 46-летний Владимир Быков при жизни не были знакомы, но их гробы на траурной церемонии поставили рядом.

По словам вдовы Владимира, похоронить его должны были еще 11 января, но самолет из-за погоды задержался. В результате вышло, что церемония двойная. Супруга отметила, что сначала родственники простились с погибшим у дома, а затем уже тело было доставлено в Дом культуры.

В здании ДК с порога слышны всхлипы матерей, оплакивающих сыновей. На гробах нет окошечек, которые обычно делают для прощания. Лица погибших закрыты. Родственники отметили, что на опознание их не вызывали, а потому в произошедшее поверить еще сложнее, пишет Е1.

Погибших хоронили в закрытых гробахПогибших хоронили в закрытых гробах
Прощание проходило в Доме культурыПрощание проходило в Доме культуры
Уже с улицы слышны всхлипыванияУже с улицы слышны всхлипывания
Вдова ВладимираВдова Владимира
Владимир БыковВладимир Быков
Сергей ГавликСергей Гавлик
Зал поделился на две частиЗал поделился на две части
Погибших хоронили в закрытых гробах
Фото: Е1

Сергей на гражданке был сварщиком. Он работал в частной фирме и даже не служил в армии. Родные рассказали, что для них решение участвовать в СВО стало неожиданностью. Сам Сергей сообщил об отправке уже по факту, говорит сестра погибшего. Последний раз ее брат выходил на связь в ноябре. Тогда он сказал, что они приехали на место и все хорошо.

Сергей не успел жениться. Дома его ждали брат, сестра и родители. А у Владимира Быкова — жена и трое детей. Он до последнего момента скрывал, что планирует отправиться на спецоперацию. По словам супруги, муж сообщил, что едет на вахту на север. Также думали и все родственники. Однако когда жена решила довезти мужа до вокзала и уточнила до какого, он ответил ей, что отправляется в Елань.

Военных похоронили с почестямиВоенных похоронили с почестями
Траурная процессия отправилась к автобусуТраурная процессия отправилась к автобусу
Военные дали залпВоенные дали залп
Военных похоронили с почестями
Фото: Е1

Владимир отправился на СВО вместе со старшим братом Сергеем. Последний участвовал в боевых действиях в Чечне. 29 сентября он погиб от ранения в голову. Супруга рассказала, что после гибели брата Владимиру предлагали отправиться в отпуск, но он отказался.

Я думаю, что он был настроен за брата отомстить. Он погиб, спасая раненого сослуживца. Пытался вынести его с поля боя, попал под обстрел и собой прикрыл его. Тот военный сейчас в госпитале в Москве проходит лечение, — говорит вдова Владимира.

В последний путь мужчин проводили с военными почестями. Официальных речей на прощании не было, но представители администрации возложили к могилам цветы. Под звуки военного оркестра и оружейного салюта в землю по очереди опустили оба гроба. Погибших похоронили на городском кладбище. Им обоим посмертно присвоен орден Мужества. Награды вручил военный комиссар Сухого Лога и Богдановича Александр Шнюков во время прощания.

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