В Сухом Логе простились сразу с двумя погибшими на СВО

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
По словам вдовы Владимира, похоронить его должны были еще 11 января, но самолет из-за погоды задержался. В результате вышло, что церемония двойная. Супруга отметила, что сначала родственники простились с погибшим у дома, а затем уже тело было доставлено в Дом культуры.
В здании ДК с порога слышны всхлипы матерей, оплакивающих сыновей. На гробах нет окошечек, которые обычно делают для прощания. Лица погибших закрыты. Родственники отметили, что на опознание их не вызывали, а потому в произошедшее поверить еще сложнее, пишет Е1.
Сергей на гражданке был сварщиком. Он работал в частной фирме и даже не служил в армии. Родные рассказали, что для них решение участвовать в СВО стало неожиданностью. Сам Сергей сообщил об отправке уже по факту, говорит сестра погибшего. Последний раз ее брат выходил на связь в ноябре. Тогда он сказал, что они приехали на место и все хорошо.
Сергей не успел жениться. Дома его ждали брат, сестра и родители. А у Владимира Быкова — жена и трое детей. Он до последнего момента скрывал, что планирует отправиться на спецоперацию. По словам супруги, муж сообщил, что едет на вахту на север. Также думали и все родственники. Однако когда жена решила довезти мужа до вокзала и уточнила до какого, он ответил ей, что отправляется в Елань.
Владимир отправился на СВО вместе со старшим братом Сергеем. Последний участвовал в боевых действиях в Чечне. 29 сентября он погиб от ранения в голову. Супруга рассказала, что после гибели брата Владимиру предлагали отправиться в отпуск, но он отказался.
Я думаю, что он был настроен за брата отомстить. Он погиб, спасая раненого сослуживца. Пытался вынести его с поля боя, попал под обстрел и собой прикрыл его. Тот военный сейчас в госпитале в Москве проходит лечение, — говорит вдова Владимира.
В последний путь мужчин проводили с военными почестями. Официальных речей на прощании не было, но представители администрации возложили к могилам цветы. Под звуки военного оркестра и оружейного салюта в землю по очереди опустили оба гроба. Погибших похоронили на городском кладбище. Им обоим посмертно присвоен орден Мужества. Награды вручил военный комиссар Сухого Лога и Богдановича Александр Шнюков во время прощания.