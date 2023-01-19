В Сухом Логе простились сразу с двумя погибшими на СВО

Сергей на гражданке был сварщиком. Он работал в частной фирме и даже не служил в армии. Родные рассказали, что для них решение участвовать в СВО стало неожиданностью. Сам Сергей сообщил об отправке уже по факту, говорит сестра погибшего. Последний раз ее брат выходил на связь в ноябре. Тогда он сказал, что они приехали на место и все хорошо.