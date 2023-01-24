Схема движения поменяется на ключевом перекрестке в Нижнем Тагиле

О планах на дорожный участок рассказал заммэра по городскому хозяйству в Нижнем Тагиле Егор Копысов в эфире телеканала «Тагил ТВ». С его слов, перекресток сделают крестообразным, поворот вправо не будет регулироваться светофорами. В планах — завершить госэкспертизу к началу весны 2023 года и найти источник финансирования.