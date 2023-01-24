Схема движения поменяется на ключевом перекрестке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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О планах на дорожный участок рассказал заммэра по городскому хозяйству в Нижнем Тагиле Егор Копысов в эфире телеканала «Тагил ТВ». С его слов, перекресток сделают крестообразным, поворот вправо не будет регулироваться светофорами. В планах — завершить госэкспертизу к началу весны 2023 года и найти источник финансирования.
На сегодняшний день автомобилисты вынуждены передвигаться по кольцеобразной схеме с 4 светофорами. Из-за этого в периоды повышенного дорожного трафика достаточно часто появляются пробки.