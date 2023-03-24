После повреждения грузовиком мемориала в Березовском округе возбудят уголовное дело

21 марта текущего года около 8.00-8.30 грузовик, предположительно, спецтехника, повредил одну из стен мемориального комплекса «Памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» в поселке Кедровка Березовского городского округа. Водитель скрылся с места преступления. Предпринимаются меры к его розыску, для дачи показаний приглашаются очевидцы.