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После повреждения грузовиком мемориала в Березовском округе возбудят уголовное дело

24 марта 2023, 05:53
Фото: 1MI
Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил Анатолию Надбитову, новому врио главы СК по Свердловской области, возбудить уголовное дело по факту повреждения грузовиком мемориала ВОВ в поселке Кедровка Березовского округа.

21 марта текущего года около 8.00-8.30 грузовик, предположительно, спецтехника, повредил одну из стен мемориального комплекса «Памятник в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» в поселке Кедровка Березовского городского округа. Водитель скрылся с места преступления. Предпринимаются меры к его розыску, для дачи показаний приглашаются очевидцы.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина врио главы Свердловского Следственного комитета Анатолий Надбитов возбудил уголовное дело в отношении данного водителя. Процессуальная проверка и ход поручения поставлены на контроль в центральном аппарате СК, сообщили в telegram-канале ведомства. Это первое поручение центра новому врио главы Свердловского СК.

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#Наталья Лушина#Свердловская область#Авария#Происшествия#Мемориал#Следственный комитет#Березовский
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