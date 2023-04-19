Здание шахматной академии отремонтируют в Екатеринбурге за 212 млн рублей

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Подрядчиком на выполнение работ может стать только организация, которая имеет лицензию на работу с объектами культурного наследия, пишет «МК-Екатеринбург».
Необходимо будет сделать новые монолитные фундаменты дворового пристроя, заменить стропилу крыши, отремонтировать кирпичную кладку на стенах, отремонтировать балконы.
Определиться с подрядчиком планируется в мае 2023 года. По плану реконструкции будут проводиться до июля 2025 года.
Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге начнется реконструкция театра «Колизей». К концу 2023 года будут оформлены необходимые документы.