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Здание шахматной академии отремонтируют в Екатеринбурге за 212 млн рублей

19 апреля 2023, 15:13
Фото: 1MI
Реконструкционные работы планируют провести в здании шахматной академии в Екатеринбурге. Начальная стоимость работ составляет 212 миллионов рублей.

Подрядчиком на выполнение работ может стать только организация, которая имеет лицензию на работу с объектами культурного наследия, пишет «МК-Екатеринбург».

Необходимо будет сделать новые монолитные фундаменты дворового пристроя, заменить стропилу крыши, отремонтировать кирпичную кладку на стенах, отремонтировать балконы.

Определиться с подрядчиком планируется в мае 2023 года. По плану реконструкции будут проводиться до июля 2025 года.

Напомним, в 2024 году в Екатеринбурге начнется реконструкция театра «Колизей». К концу 2023 года будут оформлены необходимые документы.

Реставрация театра «Колизей» в Екатеринбурге начнется в 2024 году
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#Екатеринбург#Свердловская область#Реконструкция#Объекты культурного наследия#Здание#Подрядчик#Организация#Стоимость#Общество#Елизавета Зиборова
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