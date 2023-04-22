Обвиненный в педофилии учитель из Талицы рассказал свою версию произошедшего

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Сам мужчина отрицает, что шантажировал учениц. Он утверждает, что связь с ученицами была по их взаимному согласию, сообщает «Четвертый канал».
Она мне просто нравилась, все было добровольно, никто не заставлял. А шантаж — это была часть несерьезной игры, - сказал учитель.
Также он утверждает, что из него сейчас делают «какого-то маньяка», хотя «кроме своих девочек» он с кем не общался.
Также преподаватель подтвердил, что в 2021 году он расстался с одной из учениц и стал встречаться с другой, которой 14 лет. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.
Обвиняют бывшего педагога в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и понуждению к сношению. О его выходках рассказала ученица, которая приревновала его к другой школьнице.