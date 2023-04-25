Пилораму под Первоуральском тушат с помощью пожарного поезда

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Сообщение о возгорании в поселке Прогресс на улице Володарского поступило в 12.20. На территории горят пиломатериалы, огонь охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров.
По данным регионального МЧС, существует угроза распространения пожара на жилые дома, находящиеся поблизости. Информации о пострадавших и погибших не поступало.
В 16.20 спасатели сообщили, что группировка сил и средств увеличена. Сейчас в тушении возгорания задействованы 57 человек и 14 единиц спецтехники, в том числе и пожарный поезд.