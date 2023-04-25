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Пилораму под Первоуральском тушат с помощью пожарного поезда

25 апреля 2023, 11:58
Фото: 1MI
Огнеборцы ликвидируют крупный пожар, который произошел днем 25 апреля на пилораме под Первоуральском.

Сообщение о возгорании в поселке Прогресс на улице Володарского поступило в 12.20. На территории горят пиломатериалы, огонь охватил площадь в 1,5 тысячи квадратных метров.

По данным регионального МЧС, существует угроза распространения пожара на жилые дома, находящиеся поблизости. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

В 16.20 спасатели сообщили, что группировка сил и средств увеличена. Сейчас в тушении возгорания задействованы 57 человек и 14 единиц спецтехники, в том числе и пожарный поезд.

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#Евгения Сафина#Пилорама#Пожар#МЧС#Огонь#Ликвидация#Происшествия#Свердловская область#Первоуральск
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