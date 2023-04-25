В Екатеринбурге завершили поиски родственников потерявшего память мужчины

Розысками родственников пожилого мужчины занимались волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Сам он говорил, что мог приехать в Екатеринбург из другого региона. Свои точные данные пациент назвать не мог. Однако благодаря отдельным деталям, которые он вспомнил, его личность удалось восстановить.