В Екатеринбурге завершили поиски родственников потерявшего память мужчины

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Розысками родственников пожилого мужчины занимались волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Сам он говорил, что мог приехать в Екатеринбург из другого региона. Свои точные данные пациент назвать не мог. Однако благодаря отдельным деталям, которые он вспомнил, его личность удалось восстановить.
Неизвестным оказался Александр Собкало. Родных и близких у него не осталось, поэтому дальнейшей судьбой мужчины будут заниматься сотрудники социальных служб, пишет «КП-Екатеринбург».