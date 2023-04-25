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В Екатеринбурге завершили поиски родственников потерявшего память мужчины

25 апреля 2023, 08:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге полицейсикм удалось установить личность мужчины, потерявшего память. С 17 апреля он находился в больнице.

Розысками родственников пожилого мужчины занимались волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Сам он говорил, что мог приехать в Екатеринбург из другого региона. Свои точные данные пациент назвать не мог. Однако благодаря отдельным деталям, которые он вспомнил, его личность удалось восстановить.

Неизвестным оказался Александр Собкало. Родных и близких у него не осталось, поэтому дальнейшей судьбой мужчины будут заниматься сотрудники социальных служб, пишет «КП-Екатеринбург».

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Поисики#Волонтеры#Полиция#Общество
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