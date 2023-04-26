Два уголовных дела возбуждены после пожара в 92 домах в Сосьве

В результате было возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а также по ст. 293 УК РФ - по факту возможной халатности со стороны должностных лиц. Прокуратура поставила ход их расследования на особый контроль.