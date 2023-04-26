Два уголовных дела возбуждены после пожара в 92 домах в Сосьве

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Это произошло в ночь 26 апреля. Труп мужчины был обнаружен спасателями примерно в час ночи. Он выгорел в доме по улице Толмачева, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В результате было возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а также по ст. 293 УК РФ - по факту возможной халатности со стороны должностных лиц. Прокуратура поставила ход их расследования на особый контроль.
Также на контроле надзорного органа находится расследование уголовного дела по ст. 293 УК РФ за халатность.
Напомним, что ранее СУ СК сообщал о проведении процессуальной проверки после того, как 25 апреля в селах Свердловской области выгорело 130 домов.