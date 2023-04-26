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Два уголовных дела возбуждены после пожара в 92 домах в Сосьве

26 апреля 2023, 11:07
Фото: 1MI
Два уголовных дела возбуждено после того, как в жилом доме, который сгорел в Сосьве, было найдено тело мужчины.

Это произошло в ночь 26 апреля. Труп мужчины был обнаружен спасателями примерно в час ночи. Он выгорел в доме по улице Толмачева, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В результате было возбуждено дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), а также по ст. 293 УК РФ - по факту возможной халатности со стороны должностных лиц. Прокуратура поставила ход их расследования на особый контроль.

Также на контроле надзорного органа находится расследование уголовного дела по ст. 293 УК РФ за халатность.

Напомним, что ранее СУ СК сообщал о проведении процессуальной проверки после того, как 25 апреля в селах Свердловской области выгорело 130 домов.

Проводится проверка после уничтожения пожарами 130 домов в Свердловской области
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#Елена Озерова#Пожар#Уголовное дело#Труп#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Свердловская область
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