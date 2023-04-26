Электроснабжение большей части поселка Сосьва восстановлено

Сейчас там сформированы ремонтные бригады, в которых трудятся 22 человека и три единицы техники. Также создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы. Об этом сообщается в Telegram-канале министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.