TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Изображение материала

Электроснабжение большей части поселка Сосьва восстановлено

26 апреля 2023, 13:07
Фото: Telegram-канал министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова
В поселке Сосьва Свердловской области, в котором 25 апреля разгорелись масштабные пожары, в большей части восстановлено электричество.

Сейчас там сформированы ремонтные бригады, в которых трудятся 22 человека и три единицы техники. Также создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы. Об этом сообщается в Telegram-канале министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.

Он отметил, что электричество на скважины для обеспечения водой производится от уцелевших линий электропередач, а также за счет резервных источников. Вода требуется как пожарным, так и местным жителям.

В планах – до конца дня 26 апреля восстановить еще две ветки линий электропередач. Обе – напряжения 6 кВ. В утреннее время 27 апреля начнется поэтапная подача электроэнергии на участки.

В Сосьву из Узбекистана срочно летит Евгений Куйвашев
Узнать подробнее
Читайте также:
Пригородная прокуратура проводит проверку после пожара в Висиме под Нижним ТагиломДва уголовных дела возбуждены после пожара в 92 домах в СосьвеПроводится проверка после уничтожения пожарами 130 домов в Свердловской области
#Свет#Электроэнергия#Электричество#Пожары#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Свердловская область#Елена Озерова
Подпишитесь
Часть осужденных из сгоревшего ЛИУ в Сосьве перевели в Нижний Тагил
Сегодня, 09:26
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах воздуха в Нижнем Тагиле 26 апреля
Сегодня, 06:41
TagilCity.ru подтвердил статус самого цитируемого СМИ Нижнего Тагила в 2023 году
Сегодня, 05:19
Из-за массовых пожаров в Свердловской области введен режим повышенной готовности
Сегодня, 09:00
Превышение марганца в 15,5 раз: жители Горноуральского пожаловались на воду
Сегодня, 11:46
Вкусная работа: есть пельмени и получать зарплату предложили на птицефабрике на Урале
Сегодня, 08:40