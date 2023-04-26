Электроснабжение большей части поселка Сосьва восстановлено

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Сейчас там сформированы ремонтные бригады, в которых трудятся 22 человека и три единицы техники. Также создан противоаварийный запас оборудования и материалов, включая электрогенераторы. Об этом сообщается в Telegram-канале министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова.
Он отметил, что электричество на скважины для обеспечения водой производится от уцелевших линий электропередач, а также за счет резервных источников. Вода требуется как пожарным, так и местным жителям.
В планах – до конца дня 26 апреля восстановить еще две ветки линий электропередач. Обе – напряжения 6 кВ. В утреннее время 27 апреля начнется поэтапная подача электроэнергии на участки.