ФСИН России выделит по 300 тысяч рублей всем потерявшим жилье сотрудникам

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Также известно, что глава ГУФСИН России по Свердловской области Александр Федоров вместе с главой МЧС России Александром Куренковым и главой региона Евгением Куйвашевым прилетел на вертолете в Сосьву.
На месте Федоров доложил Александру Куренкову о том, как прошла эвакуация осужденных, а также как действовал оперштаб и какая помощь будет оказана погорельцам.
В частности, он сказал про выплату 300 тысяч рублей и отметил, что с пострадавшими работают психологи.