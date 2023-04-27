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ФСИН России выделит по 300 тысяч рублей всем потерявшим жилье сотрудникам

27 апреля 2023, 14:39
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Всем работникам УИС из ЛИУ-23 и МСЧ-66 ФСИН России выделит по 300 тысяч рублей. Деньги будут отправлены тем, кто лишился имущества во время масштабных пожаров.

Также известно, что глава ГУФСИН России по Свердловской области Александр Федоров вместе с главой МЧС России Александром Куренковым и главой региона Евгением Куйвашевым прилетел на вертолете в Сосьву.

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области


На месте Федоров доложил Александру Куренкову о том, как прошла эвакуация осужденных, а также как действовал оперштаб и какая помощь будет оказана погорельцам.

В частности, он сказал про выплату 300 тысяч рублей и отметил, что с пострадавшими работают психологи.

Появилось два подозреваемых в причастности к пожарам в Сосьве
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#Елена Озерова#Погрельцы#Выплаты#ФСИН#Сотрудники#Жилье#Общество#Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года#Свердловская область#Сосьва
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