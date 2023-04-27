ФСИН России выделит по 300 тысяч рублей всем потерявшим жилье сотрудникам

Всем работникам УИС из ЛИУ-23 и МСЧ-66 ФСИН России выделит по 300 тысяч рублей. Деньги будут отправлены тем, кто лишился имущества во время масштабных пожаров.

Сюжет Массовые пожары в Свердловской области в апреле 2023 года