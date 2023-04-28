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Алиментщик из Верхней Пышмы вернул ребенку 1 млн рублей после ареста его авто

28 апреля 2023, 10:55
Фото: 1MI
Житель Верхней Пышмы оплатил долг по алиментам в размере 1 млн рублей после того, как приставы арестовали его машину.

У него был автомобиль Kia Ria, его и арестовали за долги после того, как в ФССП поступил исполнительный документ о взыскании алиментов на содержание своего сына.

Долг мужчины составлял 1,1 млн рублей. Об этом он был проинформирован, но никаких действий не предпринимал. Тогда приставы стали выяснять, каким имуществом должник обладает. На квартиру, имеющуюся в собственности, они наложили ограничения — он не мог там никого зарегистрировать.

Помимо этого, приставы наложили арест на автомобиль, составив об этом соответствующий акт. Спустя несколько дней после этого мужчина погасил весь свой долг. Тогда арест с машины сняли.

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#Елена Озерова#Долг#Арест#Приставы#Машина#Происшествия#Свердловская область#Дети
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