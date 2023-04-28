Алиментщик из Верхней Пышмы вернул ребенку 1 млн рублей после ареста его авто

Долг мужчины составлял 1,1 млн рублей. Об этом он был проинформирован, но никаких действий не предпринимал. Тогда приставы стали выяснять, каким имуществом должник обладает. На квартиру, имеющуюся в собственности, они наложили ограничения — он не мог там никого зарегистрировать.