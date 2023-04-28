Алиментщик из Верхней Пышмы вернул ребенку 1 млн рублей после ареста его авто

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
У него был автомобиль Kia Ria, его и арестовали за долги после того, как в ФССП поступил исполнительный документ о взыскании алиментов на содержание своего сына.
Долг мужчины составлял 1,1 млн рублей. Об этом он был проинформирован, но никаких действий не предпринимал. Тогда приставы стали выяснять, каким имуществом должник обладает. На квартиру, имеющуюся в собственности, они наложили ограничения — он не мог там никого зарегистрировать.
Помимо этого, приставы наложили арест на автомобиль, составив об этом соответствующий акт. Спустя несколько дней после этого мужчина погасил весь свой долг. Тогда арест с машины сняли.