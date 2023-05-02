Два мотоциклиста пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
Первая авария случилась днем 29 апреля на улице Горького, 47. 39-летний водитель мотоцикла выезжал из гаражного кооператива «Черемшанский». Он не уступил дорогу Chery Tiggo под управлением 44-летнего мужчины. В результате они столкнулись. Водитель мотоцикла с закрытым переломом голени госпитализирован.
Вторая авария случилась в тот же день. 72-летний водитель Volkswagen Golf ехал по Финансовому переулку в сторону улицы Тагильская. На перекрестке он не уступил дорогу 40-летнему мотоциклисту. Последний опрокинул свой транспорт, чтобы избежать аварии. В результате средства не столкнулись, но у водителя мотоцикла ушибленная рана колена и ссадина. Он был отпущен домой после осмотра, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.