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Два мотоциклиста пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле

2 мая 2023, 06:11
Фото: 1MI
Сразу два ДТП с участием мотоциклистов случились в Нижнем Тагиле. В обоих случаях водители пострадали.

Первая авария случилась днем 29 апреля на улице Горького, 47. 39-летний водитель мотоцикла выезжал из гаражного кооператива «Черемшанский». Он не уступил дорогу Chery Tiggo под управлением 44-летнего мужчины. В результате они столкнулись. Водитель мотоцикла с закрытым переломом голени госпитализирован.

Вторая авария случилась в тот же день. 72-летний водитель Volkswagen Golf ехал по Финансовому переулку в сторону улицы Тагильская. На перекрестке он не уступил дорогу 40-летнему мотоциклисту. Последний опрокинул свой транспорт, чтобы избежать аварии. В результате средства не столкнулись, но у водителя мотоцикла ушибленная рана колена и ссадина. Он был отпущен домой после осмотра, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.

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#Ирина Кирилова#Мотоцикл#Авария#Столкновение#Пострадавшие#ДТП#Нижний Тагил
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