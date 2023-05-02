Два мотоциклиста пострадали в ДТП в Нижнем Тагиле

Вторая авария случилась в тот же день. 72-летний водитель Volkswagen Golf ехал по Финансовому переулку в сторону улицы Тагильская. На перекрестке он не уступил дорогу 40-летнему мотоциклисту. Последний опрокинул свой транспорт, чтобы избежать аварии. В результате средства не столкнулись, но у водителя мотоцикла ушибленная рана колена и ссадина. Он был отпущен домой после осмотра, сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД.