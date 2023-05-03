Пенсионер на Mitsubishi устроил ДТП с пассажирским автобусом в центре Нижнего Тагила

Авария с участием автобуса с пассажирами и Mitsubishi Outlander произошла в 8 часов утра по проспекту Ленина у здания «Тагилтрест». Виновником стал водитель иномарки. Подробности редакции TagilCity.ru рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

Участниками ДТП стали автомобиль Mitsubishi и автобус ПАЗ маршрута №32. В салоне находились шесть пассажиров, после столкновения никто не пострадал. Читатель TagilCity.ru поделился фотографиями последствий утреннего дорожно-транспортного происшествия. Фото: TagilCity.ru Как оказалось, 72-летний водитель автомобиля Mitsubishi Outlander отъезжал от «Тагилтреста». Он не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с пассажирским транспортом — автобусом ПАЗ, которым управлял 34-летний водитель. Водитель иномарки пояснил, что он выезжал с парковки у «Тагилтреста» и не увидел автобус. Водитель автобуса увидел маневр водителя Mitsubishi, попытался уйти от столкновения, но не успел, поскольку водитель легковушки двигался уверенно, — пояснили в ГИБДД. Как сообщили в инспекции, водитель иномарки 14 раз нарушал ПДД за 2022-2023 год. В основном, нарушения были связаны с превышением скоростного режима. Транспортные средства получили механические повреждения. Судя по кадрам с места, после столкновения транспортные средства перегородили левую полосу на проезжей части, тем самым создав небольшой затор. Водитель автобуса в Нижнем Тагиле уволен за хамство пассажирам Узнать подробнее Читайте также: Мотоциклист погиб в ДТП с пассажирским автобусом на свердловской трассе Тагильчане смогут следить за автобусами с помощью телефона Автобус воспламенился на дороге в Екатеринбурге