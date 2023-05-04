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Стали известны подробности о застреленном у вокзала мужчине в Екатеринбурге

4 мая 2023, 10:05
Фото: СУ СКР по Свердловской области
3 мая в Екатеринбурге рядом с железнодорожным вокзалом было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Подозреваемый в совершении преступления задержан. В Следственном комитете и полиции рассказали подробности убийства.

Следствие установило, что мужчины, которые были недавно знакомы, договорились о встрече в вечернее время. Оба они приехали на разных машинах, но общались в автомобиле подозреваемого. Между собеседниками возник конфликт. Один из них достал огнестрельное оружие и ранил оппонента в область бедра. Пострадавший скончался на месте происшествия от обильной кровопотери.

50-летний подозреваемый был задержан в ходе розыскных мероприятий, оружие у него изъяли. Сотрудники Следственного комитета Екатеринбурга завели уголовное дело за убийство и продолжают следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование убийства на личный контроль и поручил доложить о расследовании дела.

Около вокзала в Екатеринбурге застрелили мужчину. Перед этим он поругался с таксистом
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#Евгения Сафина#Смерть#Оружие#Полиция#Выстрел#Происшествия#Екатеринбург
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