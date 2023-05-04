Стали известны подробности о застреленном у вокзала мужчине в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Следствие установило, что мужчины, которые были недавно знакомы, договорились о встрече в вечернее время. Оба они приехали на разных машинах, но общались в автомобиле подозреваемого. Между собеседниками возник конфликт. Один из них достал огнестрельное оружие и ранил оппонента в область бедра. Пострадавший скончался на месте происшествия от обильной кровопотери.
50-летний подозреваемый был задержан в ходе розыскных мероприятий, оружие у него изъяли. Сотрудники Следственного комитета Екатеринбурга завели уголовное дело за убийство и продолжают следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения.
Председатель СК России Александр Бастрыкин взял расследование убийства на личный контроль и поручил доложить о расследовании дела.