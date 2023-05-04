Стали известны подробности о застреленном у вокзала мужчине в Екатеринбурге

Следствие установило, что мужчины, которые были недавно знакомы, договорились о встрече в вечернее время. Оба они приехали на разных машинах, но общались в автомобиле подозреваемого. Между собеседниками возник конфликт. Один из них достал огнестрельное оружие и ранил оппонента в область бедра. Пострадавший скончался на месте происшествия от обильной кровопотери.