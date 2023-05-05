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Сотрудник птицефабрики из Нижнего Тагила лишился полмиллиона рублей

5 мая 2023, 08:19
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле сотрудник птицефабрики лишился 500 тысяч рублей. Он пытался спасти свои сбережения от мошенников, но попался на их уловки.

Сначала тагильчанину позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются снять со счета пострадавшего деньги. Чтобы опередить мошенников, нужно прийти в офис финансовой компании и отправить средства на «безопасные счета».

Мужчина согласился. Когда он уже был в банке, то ему позвонил «следователь Главного следственного управления Екатеринбурга». Он заявил, что уголовное дело возбуждено, но теперь нужно проделать определенные действия. Мужчина выполнил все указания — он обналичил деньги, оформил кредит и перевел все мошенникам. После этого он пошел домой. Когда пострадавший обдумал все случившееся, то понял, что его обманули, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Там отметили, что возбуждено уголовное дело по статье за «Мошенничество».

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#Ирина Кирилова#Деньги#Мошенничество#Пострадавшие#Криминал#Нижний Тагил
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