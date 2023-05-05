Сотрудник птицефабрики из Нижнего Тагила лишился полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Сначала тагильчанину позвонил неизвестный. Он представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные пытаются снять со счета пострадавшего деньги. Чтобы опередить мошенников, нужно прийти в офис финансовой компании и отправить средства на «безопасные счета».
Мужчина согласился. Когда он уже был в банке, то ему позвонил «следователь Главного следственного управления Екатеринбурга». Он заявил, что уголовное дело возбуждено, но теперь нужно проделать определенные действия. Мужчина выполнил все указания — он обналичил деньги, оформил кредит и перевел все мошенникам. После этого он пошел домой. Когда пострадавший обдумал все случившееся, то понял, что его обманули, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Там отметили, что возбуждено уголовное дело по статье за «Мошенничество».