Сотрудник птицефабрики из Нижнего Тагила лишился полмиллиона рублей

Мужчина согласился. Когда он уже был в банке, то ему позвонил «следователь Главного следственного управления Екатеринбурга». Он заявил, что уголовное дело возбуждено, но теперь нужно проделать определенные действия. Мужчина выполнил все указания — он обналичил деньги, оформил кредит и перевел все мошенникам. После этого он пошел домой. Когда пострадавший обдумал все случившееся, то понял, что его обманули, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».