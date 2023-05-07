Что известно о состоянии Прилепина на утро 7 мая

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В настоящий момент Прилепин находится в сознании в бодром настроении, сообщил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
Также глава области пожелал Прилепину здоровья.
Напомним, утром 6 мая 2023 года в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором находились Прилепин и его охранник. Писатель получил переломы и был госпитализирован в больницу, а охранник скончался на месте происшествия.
Взрыв был признан терактом, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре после этого был задержан 29-летний подозреваемый. Обстоятельства дела продолжают устанавливаться, назначено проведение специальных экспертиз.