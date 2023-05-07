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Что известно о состоянии Прилепина на утро 7 мая

7 мая 2023, 07:53
Фото: 1MI

Захар Прилепин вышел из комы

Российский писатель Захар Прилепин, пострадавший во время взрыва в автомобиле, вышел из медикаментозной комы в Нижнем Новгороде.

В настоящий момент Прилепин находится в сознании в бодром настроении, сообщил Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Также глава области пожелал Прилепину здоровья.

Напомним, утром 6 мая 2023 года в Нижегородской области был взорван автомобиль, в котором находились Прилепин и его охранник. Писатель получил переломы и был госпитализирован в больницу, а охранник скончался на месте происшествия.

Взрыв был признан терактом, и по данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре после этого был задержан 29-летний подозреваемый. Обстоятельства дела продолжают устанавливаться, назначено проведение специальных экспертиз.

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#Елизавета Зиборова#Уголовное дело#Больница#Кома#Взрыв#Полиция#Автомобиль#Происшествия#Нижегородская область
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