В Свердловской области начался снегопад

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Сначала снег начался в свердловском поселке Киргишаны, а потом он стал идти в поселке Арти, пишет Е1.
По словам одного из местных жителей, снегопад также наблюдался в Ачитском городском округе, а температура воздуха в Ачитском районе достигает +7 градусов тепла.
Напомним, с 7 мая 2023 года в Нижнем Тагиле прогнозируется резкое похолодание. Также, по прогнозам синоптиков, через два дня в Свердловской области ожидается прекращение сильных порывов ветра.