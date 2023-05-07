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В Свердловской области начался снегопад

7 мая 2023, 12:30
Фото: 1MI
В некоторых населенных пунктах Свердловской области начался снегопад днем 7 мая 2023 года.

Сначала снег начался в свердловском поселке Киргишаны, а потом он стал идти в поселке Арти, пишет Е1.

По словам одного из местных жителей, снегопад также наблюдался в Ачитском городском округе, а температура воздуха в Ачитском районе достигает +7 градусов тепла.

Напомним, с 7 мая 2023 года в Нижнем Тагиле прогнозируется резкое похолодание. Также, по прогнозам синоптиков, через два дня в Свердловской области ожидается прекращение сильных порывов ветра.

Сильные ветра в Свердловской области стихнут через два дня
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Снегопад#Температура воздуха#Общество#Природа
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