Жители Асбеста остались без воды из-за аварии

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Авария на высоковольтной линии случилась поздним вечером 6 мая 2023 года. В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, рассказали в пресс-службе «Водоканала» Асбеста.
Также, по словам сотрудников «Водоканала», сейчас возобновить подачу воды нет возможности. По городу был организован развоз воды.
Напомним, 15 апреля 2023 года в Верхней Салде жители остались без воды из-за аварии на трубопроводе ХВС. 16 апреля неисправность была устранена, а водоснабжение восстановлено.