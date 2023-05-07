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Жители Асбеста остались без воды из-за аварии

7 мая 2023, 05:32
Фото: 1MI
Подача воды в Асбесте исчезла во многих района города из-за произошедшей коммунальной аварии.

Авария на высоковольтной линии случилась поздним вечером 6 мая 2023 года. В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты, рассказали в пресс-службе «Водоканала» Асбеста.

Также, по словам сотрудников «Водоканала», сейчас возобновить подачу воды нет возможности. По городу был организован развоз воды.

Напомним, 15 апреля 2023 года в Верхней Салде жители остались без воды из-за аварии на трубопроводе ХВС. 16 апреля неисправность была устранена, а водоснабжение восстановлено.

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#Елизавета Зиборова#Авария#Водоснабжение#Жители#Город#МУП "Водоканал"#Происшествия#Свердловская область#Асбест
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